محلل مصري: الصمت يغري الصهاينة بمزيد من المذابح

ويتابع قائلا لـ"رأي اليوم": لو كان عند الحكام العرب كرامة، كان الأولى بهم أن تكون هذه المذبحة نقطة فاصلة.

وقال مجدي حسين صراحة ودون مواربة: "نحن مسؤولون عن غزة منذ أول قطرة دماء أريقت فيها، والجريرة والذنب تزداد يوما بعد يوم منذ عشرة شهور".

وأضاف: "إن الصمت يغري الصهاينة بمزيد من المذابح، مؤكدا أنه لولا الصمت ما جرؤ الكيان وداعموه على ما فعلوه بأهل غزة".

كما انتقد رئيس تحرير الشعب مواقف الأردن ومصر مما يحدث.

وعن الحل في رأيه لمواجهة ما يحدث، قال حسين: "الشعوب عليها أن تتحرك وتضغط على الأنظمة، لأن الخوف فكرة سخيفة جدا؛ لأن الخوف من الآخرة وخشية الله لم تعد غير موجودة.

وذكر بقول الله تعالى: "إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير".

وقال إن ما يحدث مسألة عقيدة وكرامة وشرف ورجولة.

واختتم مسدياً نصيحة لمحور المقاومة بعدم تأجيل الرد أكثر من هذا،والإسراع بالرد خلال ٤٨ ساعة بعد تلك المذبحة؛ حتى لا يزعم أحد أن محور المقاومة هو الذي أفسد المفاوضات.

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