١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:١٧ ص
رمز الخبر: 85564622
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journalistزهراء ناظمي

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محلل مصري: الصمت يغري الصهاينة بمزيد من المذابح

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:١٧ ص
رمز الخبر: 85564622
محلل مصري: الصمت يغري الصهاينة بمزيد من المذابح

طهران/ 11 أب/ اغسطس/ ارنا- قال الكاتب الصحفي والمحلل المصري "مجدي أحمد حسين" رئيس تحرير صحيفة الشعب، إن الصمت على المذابح السابقة التي ارتكبها الصهاينة أغرى بمذبحة الفجر، وستغري بالمزيد من المذابح مادامت الشعوب العربية والإسلامية ارتضت الصمت المخزي.

ويتابع قائلا  لـ"رأي اليوم": لو كان عند الحكام العرب كرامة، كان الأولى بهم أن تكون هذه المذبحة نقطة فاصلة.

وقال مجدي حسين صراحة ودون مواربة: "نحن مسؤولون عن غزة منذ أول قطرة دماء أريقت فيها، والجريرة والذنب تزداد يوما بعد يوم منذ عشرة شهور".

وأضاف: "إن الصمت يغري الصهاينة بمزيد من المذابح، مؤكدا أنه لولا الصمت ما جرؤ الكيان وداعموه على ما فعلوه بأهل غزة".

كما انتقد رئيس تحرير الشعب مواقف الأردن ومصر مما يحدث.

وعن الحل في رأيه لمواجهة ما يحدث، قال حسين: "الشعوب عليها أن تتحرك وتضغط على الأنظمة، لأن الخوف فكرة سخيفة جدا؛ لأن الخوف من الآخرة وخشية الله لم تعد غير موجودة. 

وذكر بقول الله تعالى: "إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير".

وقال إن ما يحدث مسألة عقيدة وكرامة وشرف ورجولة.

واختتم مسدياً نصيحة لمحور المقاومة بعدم تأجيل الرد أكثر من هذا،والإسراع بالرد خلال ٤٨ ساعة بعد تلك المذبحة؛ حتى لا يزعم أحد أن محور المقاومة هو الذي أفسد المفاوضات.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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