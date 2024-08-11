١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85564685
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حركة المجـاهدين الفلسطينية تدين تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن مجزرة "التابعين"

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص
رمز الخبر: 85564685
حركة المجـاهدين الفلسطينية تدين تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن مجزرة "التابعين"

طهران / 11 آب/أغسطس/إرنا- أدانت حركة المجـاهدين الفلسطينية بشدة تصريحات وزير خارجية بريطانيا التي تبنى فيها رواية العدو الصهيوني الكاذبة بشأن مجزرة مدرسة التابعين البشعة وهي محاولة تبرير دنيئة لجرائم الصهاينة النازيين المتواصلة في غزة وسائر فلسطين.

وقالت حركة المجـاهدين الفلسطينية في بيان لها اليوم، هذا الانحياز الجديد للعدو الصـ.ـهيوني من بريطانيا هو جزء من التواطؤ الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد شعبنا، وهو مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في غزة وتشجيع لنتنياهو للمضي بجرائمه الوحشية.

وأضافت الحركة إنه تصر بريطانيا التي تتحمل المسئولية الكاملة عن مأساة شعبنا منذ قرن وتهجيره من دياره على المضي في العدوان ضد شعبنا والاصطفاف مع العدو الوحشي الذي زرعته في بلادنا.

وتابعت ندعو أحرار العالم لمواصلة التظاهر نصرة للمظلومين في غزة والضغط على مصالح الكيان النازي وداعميه من الأنظمة الغربية التي تصم أذانها عن صوت الشعوب الرافض لمواقفهم المؤيدة للعدو الصـ.ـهيوني وجرائمه.

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