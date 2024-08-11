١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص
رمز الخبر: 85564741
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 تقدم الى مجلس الشورى الاسلامي

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص
رمز الخبر: 85564741
التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 تقدم الى مجلس الشورى الاسلامي

طهران/11 آب/اغسطس/ارنا- تم اليوم تقديم التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 الى هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي.

وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:

يتبع**

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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