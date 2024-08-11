التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 تقدم الى مجلس الشورى الاسلامي

وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:
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طهران/11 آب/اغسطس/ارنا- تم اليوم تقديم التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 الى هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي.
وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:
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طهران / 10آب / اغسطس / إرنا - اصدر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا…
طهران / 9 آب / اغسطس / ارنا - قال نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون السياسية "محمد…
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