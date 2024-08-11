١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85564754
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مفتي سلطنة عمان : متى تدرك هذه الأمة أنّ عليها أن تذود عن حياضها بسلاحها؟!

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٦ ص
رمز الخبر: 85564754
مفتي سلطنة عمان : متى تدرك هذه الأمة أنّ عليها أن تذود عن حياضها بسلاحها؟!

طهران/11 آب/اغسطس/ارنا- أدان المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ "أحمد الخليلي" المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهیوني بحق النازحين في مدرسة التابعين في حي الدرج بمدينة غزة وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى.

وقال الشيخ الخليلي في تغريدة عبر “إكس”: “ما أعظم الجريمة عندما ترتكب في حال أداء شعائر الله تعالى، وتوجه القلوب إليه. ومن العجيب أن يكون ذلك من تلك العصابة الإجرامية، والعالم الإسلامي لا يحرِك ساكنا؛ فيا الله متى تدرك هذه الأمة أنها أمة رسالة، وأنّ عليها أن تذود عن حياضها بسلاحها؟!”.

وباستهداف مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة وحدها إلى 6 خلال أسبوع واحد، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وبدعم أمريكي یشن الکیان الصهیوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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