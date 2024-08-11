وزير الرياضة الإيراني يلتقي مع رئيس الفيفا في باريس

وفي هذا اللقاء أشاد جياني إنفانتينو بحماس مشجعي كرة القدم في إيران وقال: لقد تأثرت باهتمام وشغف مشاهديكم بكأس العالم وكأس أمم آسيا في قطر، وأعلم أن كرة القدم رياضة مهمة في إيران.

كما أشار هاشمي إلى الأرصدة الخاصة بكرة القدم الإيرانية المحتجزة في حساب الفيفا وقال: نتوقع منكم حل هذه المشكلة بشكل مباشر، لأن كرة القدم الإيرانية ضرورية لتطوير هذا المجال الشعبي في مختلف القطاعات بما في ذلك المرأة والشباب.

وأضاف: ان كرة القدم تتطلب هذا الموضوع بسبب العقوبات القاسية المفروضة على الشعب الإيراني، لا يمكن الحصول على هذه الأموال لكرة القدم الإيرانية، ونطلب منكم حل هذه المشكلة.

كما أعلن وزير الرياضة والشباب استعداد إيران ورغبتها في استضافة كأس العالم لكرة الصالات، ورحب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهذا الاقتراح وطلب من إيران تقديم ملفها الرسمي للفيفا لهذه الاستضافة.

وذكر جياني إنفانتينو بمسألة احتجاز أموال إيران في حساب الفيفا، قائلا: هذه القضية هي قضية كرة القدم وسياستنا هي تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، لهذا نحن قلقون ونعمل على هذه القضية.

كما أعرب إنفانتينو عن تقديره لدعوة وزير الرياضة لزيارة إيران، مؤكداً إنه سيزور طهران قريباً.

انتهى**3269