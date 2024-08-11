١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85564911
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وفد عسكري إيراني رفيع المستوى یصل إلى روسيا

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٢١ م
رمز الخبر: 85564911
وفد عسكري إيراني رفيع المستوى یصل إلى روسيا

طهران/11 آب/اغسطس/ارنا- وصل وفد عسكري رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة المساعد التنسيقي لمقر خاتم الانبياء(ص) إلى موسكو اليوم الأحد بدعوة من وزارة الدفاع الروسية لزيارة المعرض الفني العسكري الدولي المعروف أرمي-2024".

وكان في استقبال العميد "علي شادماني" في مطار شيرميتوفا الدولي الجنرال جيلا نيابة عن وزير الدفاع الروسي،و حسين مالكي القائم بأعمال السفارة والملحق العسكري بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو العقيد الركن البحري رضا خسروي مقدم.

ويتفقد نائب منسق المقر المركزي لخاتم الأنبياء (ع) خلال هذه الزیارة أحدث التقنيات القتالية في معرض المنتدى الفني العسكري الدولي الروسي المعروف بـ أرمي-2024"في حديقة باتريوت بضواحي موسكو كما سيلتقي كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين الروس.

وفد عسكري إيراني رفيع المستوى یصل إلى روسيا

كما سيلتقي وفود عسكرية رفيعة المستوى من دول أخرى على هامش هذه الزيارة.

وقامت الصناعات الدفاعية والعسكرية لجمهورية إيران الإسلامية للسنة الثالثة على التوالي، أثناء مشاركتها بنشاط في هذا المعرض، بعرض أجزاء مختلفة من المنتجات العسكرية والدفاعية لبلدنا للمشاركين، والتي رحبت بها الوفود العسكرية الأخرى.

ويبدأ المعرض أعماله غدا الاثنين ویشارك فيه نخبة من كبار المسؤولين الدفاعيين والعسكريين من بعض الدول.

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