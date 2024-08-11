المصارع الايراني "رحمان عموزاد" يحصد الميدالية الفضية الاولمبية

وخسر "رحمان عموزاد خلیلي" في النزال النهائي الذي جرى اليوم الأحد امام منافسه الياباني کیوکا بنتيجة 10-3 .

وحصدت إيران حتی اليوم الأخير من دورة الألعاب الأولمبية في باريس،11 ميدالية؛ 3 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتین.

یذکر أنه تقلد محمد هادي ساروي، الذهبية بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم وآرين سليمي في التايكواندو رجال وزن فوق 80 كغم.

واحرز علي رضا مُهمدي الفضية بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وامير حسين زارع بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو سيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو سيدات وزن تحت 49 كغم.

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