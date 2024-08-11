حزب الله يستهدف مواقع ومباني للاحتلال الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة

وأعلن حزب الله، اليوم الأحد، في ثلاثة بيانات، عن الهجوم الصاروخي والمدفعي على مواقع وقواعد عسكرية للكيان الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله في بيان لها، قصفنا بقذائف المدفعية موقع "المرج" وحققنا إصابة مباشرة.

وأضاف: إننا استهدفنا بالأسلحة المناسبة جنود العدو في موقع "الراهب" وحققنا إصابة مباشرة.

وتابع أننا قصفنا بالصواريخ تجمعا لجنود العدو في محيط موقع "بركة ريشا" وحققنا إصابة مباشرة.

وأعلنت القناة "14" العبرية اليوم الأحد، أن هجوم حزب الله بطائرات بدون طيار أمس استهدف أماكن محظور الحديث عنها بأمر من المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت أن أنظمة الدفاع الإسرائيلية تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة واحدة فقط تابعة لحزب الله.

وشنت حزب الله اللبنانية، مساء السبت، هجوما صاروخيا وطائرات مسيرة على أهداف في شمال فلسطين المحتلة.

وأكدت بعض وسائل الإعلام وقوع انفجارات قوية في بعض المناطق من بينها الجليل، كما استهدفت مدينة صفد وبلدة كريات شمونة المحتلة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد دوت صفارات الإنذار في أكثر من 20 منطقة في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.

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