المصارع الايراني اذربيرا يزيح غريمة الامريكي للحصول على برونزية الالمبياد

طهران / 11 آب / أغسطس / إرنا - تمكن المصارع الايراني "امير علي اذربيرا" من الفوز على غريمه الامريكي "كايل سنايدر"، 4-1، خلال منافسات الوزن 97 كغ التي اقيمت اليوم الاحد في اطار الالعاب الاولمبية 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، ليحرز الميدالية البرونزية بهذه البطولة.

وبهذه النتيجة، ارتفعت حصيلة المصارعة الحرة الايرانية من الالعاب الاولمبية الى 4 ميداليات؛ 3 فضيات وبرونزية واحدة. بينما احرز المنتخب الايراني للمصارعة الرومانية من الالعاب الاولمبية في باريس 2024 م، ذهبيتين وفضية واحدة وبرونزية واحدة. انتهى ** ح ع