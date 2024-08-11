وزير الرياضة المقترح، يهنئ البعثة الرياضية الايرانية بفوزها بميداليات

وقال دنيامالي في رسالة التهنئة متوجها الى الرياضيين الايرانيين ان عزيمتكم ومهاراتكم وجهودكم الجبارة قد اثمرت وحولت هذه اللحظة في تاريخ الرياضة الى لحظة فارقة. ان انجازاتكم الحماسية، تضعكم في موقع فذ وتجعلنا نبتهج لامتلاككم هذه المواهب.

واضاف: اهنئ المجتمع الرياضي وشعب ايران الاسلامية النبيل بفوز ابطال بلادنا الاعزاء بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المصارعة الرومانية والحرة وكذلك التايكواندو لا سيما السيدات.

وتمنى المزيد من الصحة والنجاح لهؤلاء الاعزاء وفتح القمم الرفيعة في الميادين والمسابقات الرياضية على الصعيد الدولي.

يذكر ان البعثة الرياضية الايرانية فازت في الدورة الـ 33 للالعاب الاولمبية باريس 2024 بـ 12 ميدالية، 3 ميداليات ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية، لتقفز 6 مراكز مقارنة باولمبياد طوكيو وتحتل المركز الـ 21 في الألعاب الأولمبية باريس 2024.