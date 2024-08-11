رئيس الجمهورية يؤكد على تقديم الدعم الخاص للرياضيين الابطال

وقال الرئيس بزشكيان خلال اجتماع مجلس الوزراء عقد مساء اليوم الاحد ان المجتمع الرياضي ومنظومة الرياضة البطولية للبلاد يجب ان تقدر هؤلاء الابطال الباعثين على الفخر والاعتزاز حق قدرهم بوصفهم رساميل وطنية وتضع على جدول اعمالها دعمهم باستمرار.

كما اكد رئيس الجمهورية في جانب اخر على اهتمام الحكومة الخاص بالتربية والتعليم وقال ان حكومته تعتبر من اولوياتها الاهتمام بالتربية والتعليم والنهوض بمكانة ومنزلة المعلمين.

وقدم في الاجتماع وزير الخارجية بالانابة علي باقري احاطة عن اجراءات اجهزة السياسة الخارجية لتبيان جرائم الكيان الصهيوني وكذلك الاجراء الارهابي لهذا الكيان في اغتيال واستشهاد اسماعيل هنية، بما فيها المشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس الامن الدولي والاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي، واللقاءات العديدة التي عقدها مع وزراء خارجية البلدان المختلفة من اسيا واوروبا وافريقيا.