حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده

وأكدت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لجنود "جيش" الاحتلال في نقطة الجرداح بقذائف المدفعية محققةً إصابةً مباشرة.

وأعلنت المقاومة تنفيذها عمليتين منفصلتين مستهدفةً الموقع العسكري الإسرائيلي في المالكية المحتلة، حيث استهدفت في إحداها نقطة تموضعٍ لجنود الاحتلال بمحلّقةٍ ‏انقضاضية حقّقت إصابة مباشرة، وفي الأخرى التجهيزات التجسّسية في ال‏موقع باستخدام محلّقةٍ انقضاضية حققت إصابة مباشرة دمّرت التجهيزات.

كذلك، استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية ‏في موقع رويسات العلم العسكري الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً تحقيقها إصابةً ‏مباشرة وتدميرها تجهيزات الموقع.

واستهدف مجاهدو المقاومة أيضاً موقع "المرج" العسكري الإسرائيلي، باستخدام القذائف ‏المدفعية، محققين إصابةً مباشرةً فيه.

وفي وقتٍ سابقٍ الأحد، وجّهت المقاومة الإسلامية ضربةً إلى تجمعٍ لجنود "جيش" الاحتلال في ‏محيط ثكنة "ميتات" بالأسلحة الصاروخية، وأصابت التجمّع إصابةً مباشرة.‏

انتهى ** 2342