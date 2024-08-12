بحصيلة 12 ميدالية ...إيران في المركز 21 في جدول ترتيب الميداليات باولمبياد باريس

وجاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بـ 40 ميدالية ذهبية و 44 فضية و 42 برونزية (المجموع 126) والصين في مركز الوصافة بـ 40 ميدالية ذهبية و 27 فضية و 24 برونزية (المجموع 91) واليابان في المركز الثالث بـ 20 ميدالية ذهبية و 12 فضية و 13 برونزية (المجموع 45).

حصدت إيران في دورة الألعاب الأولمبية الـ 33 في باريس 12 ميدالية؛ 3 ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية ، وحلت في المركز 21 حيث ارتقت 6 مراكز مقارنة بالدورة السابقة في طوكيو التي حلت فيها بالمركز 27 بحصدها 7 ميداليات؛ 3 ذهبية و 2 فضية و 2 برونزية.

وتعتبر النتيجة الحاصلة في دورة باريس ثاني افضل نتيجة لمشاركات ايران في تاريخ الاولمبياد بعد دورة لندن عام 2012 والتي حلت فيها في المركز 12 بحصدها 13 ميدالية؛ 7 ذهبية و 5 فضية و 1 برونزية.

ضمت القافلة الرياضية الايرانية ​​40 رياضيا ورياضية (29 رجلا و11 سيدة) في 13 لعبة رياضية وهي؛ المصارعة الحرة والرومانية ، التايكواندو، التجذيف، الرماية، الرماية بالقوس والنشاب، تسلق الصخور، الجمباز، تنس الطاولة، ألعاب القوى، السباحة، المبارزة، ركوب الدراجات ورفع الأثقال، بعنوان "خادم الرضا" وشعار "السلام للأطفال"، وحصلت ايران في هذه الدورة لاول مرة على حصة المشاركة في لعبتي الجمباز وتسلق الصخور ، كما كان عدد السيدات (11 سيدة) هو الاكبر في تاريخ مشاركات ايران في الألعاب الأولمبية.

وجاءت ميداليات ايران في لعبتين فقط وهما التايكواندو والمصارعة، ففي التايكواندو حاز ممثلو ايران الاربعة كلهم (رجلان وسيدتان) على 4 ميداليات فيما حاز 8 من اعضاء فريق المصارعة الايراني المؤلف من 11 مصارعا على 8 ميداليات.

وكان اداء بعض الرياضيين ممتازا رغم عدم حصولهم على ميداليات مثل رضا علي بور في لعبة تسلق الصخور اذ حل في المرتبة الرابعة بفارق ضئيل جدا كما حل مهدي اُلفتي في المركز السابع في لعبة الجمباز وهو انجاز غير مسبوق لايران في هذه اللعبة.

كما حل فريق المبارزة للرجال في المركز الرابع وكان استحقاقه الفوز بالميدالية البرونزية لولا سوء التحكيم الذي مال لصالح فريق البلد المضيف.

ولم يحالف الحظ بطل ايران الاولمبي والعالمي حسن يزداني في النزال النهائي لوزن 86 كغم، اذ عاودته اصابة قديمة ادت الى خلع في كتفه، وخسر النزال بسبب ألم الاصابة وعدم القدرة على تقديم الافضل، مكتفيا في النهاية بالميدالية الفضية.

وفيما يلي أسماء الفائزين والفائزات بميداليات إيران في أولمبياد 2024:

الميدالية الذهبية:

- آرين سليمي – تايكواندو رجال + وزن 80 كغم

- سعيد إسماعيلي – مصارعة رومانية وزن 67 كغم

- محمد هادي ساروي – مصارعة رومانية وزن 97 كغم

الميدالية الفضية:

- مهران برخورداري - تايكواندو رجال وزن - 80 كغم

- ناهيد كياني – تايكواندو سيدات وزن - 57 كغم

- علي رضا مُهمدي – مصارعة رومانية وزن 87 كغم

- حسن يزداني – مصارعة حرة وزن 86 كغم

- أمير حسين زارع - مصارعة حرة وزن 125 كغم

- رحمان عموزاد – مصارعة حرة وزن 65 كغم

الميدالية البرونزية :

- مبينا نعمت زاده - تايكواندو سيدات وزن - 49 كغم

- أمين ميرزا زاده - مصارعة رومانية وزن 130 كغم

- أمير علي آذربيرا – مصارعة حرة وزن 97 كغم

وستقام النسخة الـ 34 من دورة الألعاب الأولمبية 2028 في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وسبق أن استضافت لوس أنجلوس الألعاب الأولمبية الصيفية عامي 1932 و1984، وباستضافة أولمبياد 2028، ستكون المدينة الثالثة التي تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات، إلى جانب باريس ولندن.

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