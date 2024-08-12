مقتل مستوطن وإصابة آخر بعملية إطلاق نار في غور الأردن

ووفق اعترافات إعلام العدو، فإنّ مقاومين يستقلون سيارة نفذوا عمليتَي إطلاق نار على شارع 90 قرب مفترق "محولا".

وذكر إعلام العدو أن العملية الأولى استهدفت سيارة فأصيب سائقها بجراح وصفت بأنها متوسطة الخطورة، فيما أصيب مستوطن ثانٍ بالرصاص في عملية أخرى استهدفت سيارته أيضًا بمكان قريب؛ ما أدى إلى مقتله على الفور.

ووصلت إلى مكان العملية طائرة مروحية لإجلاء القتيل والمصاب إلى أحد المستشفيات القريبة من الأغوار.

وأشارت وسائل إعلام العدو إلى تمكن منفذي العملية من مغادرة المكان فيما شرعت قوات الاحتلال بالبحث عنهم.

وعقب العملية، أغلقت قوات الاحتلال جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمنطقة غور الأردن، وطاردت إحدى المركبات في المنطقة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى المكان في محاولة للعثور على المنفذين.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني قريتي كردلة وبردلة في الأغوار الشمالية الفلسطينية بحثًا عن منفذي عملية إطلاق النار.

انتهى ** 2342