قوات الاحتلال الصهیوني تقتحم شمال الضفة الغربية

وقالت المصادر إنه هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة قباطية قرب جنين في الضفة الغربية ومثلث الشهداء ومخيم جنين.

وبحسب هذا التقرير فقد هاجم جنود الاحتلال مدينة جنين واشتبكوا مع قوات المقاومة الفلسطينية وأطلقوا النار، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني.

كما هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني حي الطيرة بمدينة رام الله، وحاصرت أحد المباني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ 620 شهيدا منذ 7 أكتوبر 2023.

وزاد الجيش الصهيوني من نطاق هجماته في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة في قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء، انتفض المجاهدون والشباب الفلسطينيون في الضفة الغربية ضد الكيان الصهيوني في أجزاء مختلفة من المنطقة، بما في ذلك نابلس وطولكرم، وتشهد جنين والخليل والضفة الغربية موجة احتجاجات وهي إحدى التوترات والاشتباكات الميدانية بين الفلسطينيين وجنود جيش الكيان الصهيوني، واعتداءات على الأحياء واعتقالات للفلسطينيين من قبل الصهاينة.

كما نفذ المجاهدون والشباب الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة والقدس عمليات ردا على الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد أهل غزة.

وخلال هذه الفترة، قتل الجيش الصهيوني وأصاب مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وازدياد العمليات المناهضة للصهيونية في الضفة الغربية يثير قلق الاحتلال الشديد من تكرار حادثة7 أكتوبر في الضفة الغربية هذه المرة.

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