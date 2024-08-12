بالرصاص والعبوات الناسفة..المقاومة تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مدينة جنين في الضفة الغربية من حاجز الجلمة شمالي المدينة، فيما تصدى لها مقاومون، حيث اندلعت اشتباكات.

وحاصر جنود الاحتلال منزلا في مدينة جنين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين في شارع نابلس وحي المراح، حيث أصيب شابين، وسط دوي صفارات الإنذار في المدينة.

وأفادت وسائل اخبارية أن المقاومين استهدفوا القوات في جنين بعبوة ناسفة.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، في بيان لها، أنها تصدت لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بصليات من الرصاص.

وقالت إن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة في محوري الرازي والحثناوي وشارع نابلس بالرصاص والعبوات الناسفة.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى - كتيبة جنين، خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال" سمير أبو عبيد" والد الشهيد "أحمد أبو عبيد"، كما اعتقلت وجدي الحثناوي عقب اقتحام منازلهم في المدينة.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار نحو قوات الاحتلال عند نقطة جرزيم جنوبي المدينة.

وفي سلسلة الاقتحامات التي نفذتها فجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأعلنت وسائل إعلام اخبارية أن مقاومين استهدفوا، بالأسلحة الرشاشة، حاجز الحمرا العسكري شمالي أريحا، وحققوا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

وفي وسط الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمالي شرقي رام الله.

يذكر أن الضفة الغربية تشهد حالات اشتباك تصاعدت منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، إذ تتعرض بلداتها ومدنها لاقتحامات يومية من جانب المستوطنين وقوات الاحتلال، تتخللها حملات اعتقالات واسعة، فيما يرتقي شهداء ويصاب آخرون بنيران الاحتلال خلال تصديهم.

وقد أدى تصعيد عدوان الاحتلال في القدس والضفة إلى ارتقاء 620 شهيدا منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 145 طفلا و9 نساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

انتهى**3276