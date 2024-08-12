القائد العام لقوی الأمن الداخلي: العلاقات بين الشرطة الإيرانية والعراقية على أعلى مستوى

وقال"أحمدرضا رادان" اليوم الاثنين في مقابلة مع مراسل وكالة "إرنا" حول التعاون بين قوات الشرطة الإيرانية والعراقية لضمان أمن مراسم الأربعين الحسيني: لحسن الحظ عقدنا اجتماعات منتظمة مع وزير الداخلية العراقي والشرطة العراقية، قبل بدء مسیرة الأربعين الحسيني.

وأکد أن التعاون بين شرطة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة والشرطة العراقية على أعلى مستوى وأضاف: كلما طلبنا من الإخوة العراقيين أن يفعلوا شيئاً فعلوه بحماس، كما أننا نتعاون معهم بشكل مستمر.

وشدد أن ضمان أمن زوار الأربعين الحسيني خلال اقامة المسیرة وتقليل ساعات الإنتظار على الحدود وتسهيل نقل الزوار بین ایران والعراق ذهابا وإيابا هو نتيجة التعاون بین شرطة البلدين.

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