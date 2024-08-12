اتفاق ايراني-عراقي لنقل الزوار عبر رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء المقدسة

واضاف مدير عام التخطيط وخدمات الركاب للسكك الحديدية الإيرانية ، انه سيتم إرسال الركاب بالقطارات الداخلية الى نقطة الصفر الحدودية في شلمجة وبعد التخليص الجمركي يستقل الركاب الحافلات للتوجه الى البصرة ومن ثم يغادر الركاب البصرة عبر القطارات العراقية المناسبة للوصول الى كربلاء المقدسة .

وتابع مدير عام التخطيط وخدمات الركاب للسكك الحديدية الايرانية ان حركة اياب الركاب ستكون عكس عملية الذهاب المذكورة.

كما اوضح انه سيتم إرسال قطار بشكل اسبوعي ومنتظم من طهران الى كربلاء المقدسة ايام السبت ، لافتا الى انه وفي حال زاد الطلب هناك إمكانية لزيادة رحلات هذه القطارات.

انتهى**ر.م