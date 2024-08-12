١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ ص
رمز الخبر: 85565751
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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اتفاق ايراني-عراقي لنقل الزوار عبر رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء المقدسة

١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢٨ ص
رمز الخبر: 85565751
اتفاق ايراني-عراقي لنقل الزوار عبر رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء المقدسة

طهران/12 آب/اغسطس/ارنا- أعلن مدير عام التخطيط وخدمات الركاب للسكك الحديدية الإيرانية "محسن طباطبائي أتابك" إطلاق قطار طهران-كربلاء المقدسة المركب بالاتفاق مع العراق لنقل الزوار اسبوعيا ذهابا وإيابا في مراسم الأربعين الحسيني.

واضاف مدير عام التخطيط وخدمات الركاب للسكك الحديدية الإيرانية ، انه سيتم إرسال الركاب بالقطارات الداخلية الى  نقطة الصفر الحدودية في شلمجة وبعد التخليص الجمركي يستقل الركاب الحافلات للتوجه الى البصرة ومن ثم يغادر الركاب البصرة عبر القطارات العراقية المناسبة للوصول الى كربلاء المقدسة .

وتابع مدير عام التخطيط وخدمات الركاب للسكك الحديدية الايرانية ان حركة اياب الركاب ستكون عكس عملية الذهاب المذكورة.

كما اوضح انه سيتم إرسال قطار بشكل اسبوعي ومنتظم من طهران الى كربلاء المقدسة ايام السبت ، لافتا الى انه وفي حال زاد الطلب هناك إمكانية لزيادة رحلات هذه القطارات.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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