باقري: إيران والصين تؤکدان ضرورة وقف عدوان الکیان الصهيوني علی غزة

وقال علي باقري كني في رسالة نشرها على حسابه الشخصي في الفضاء الإفتراضي: في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، ناقشت آخر التطورات الإقليمية، ومنها تصرفات الکیان الصهيوني القاتل للأطفال لتوسيع نطاق التوتر إلى ما هو أبعد من غزة من خلال التحركات الخطيرة الأخيرة في لبنان واليمن واغتيال الشهيد هنية.

وأضاف: أكدت على حق إيران القانوني في الرد المناسب والرادع لضمان استقرار وأمن المنطقة واتفق الجانبان على الإدانة الصارمة لهذا العمل وعلى ضرورة بذل جهد مشترك من قبل المجتمع الدولي لوقف عدوان الکیان الصهيوني علی قطاع غزة وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الصيني عن دعمه للجهود القانونية التي تبذلها إيران للدفاع عن سيادتها وأمنها وعزتها الوطنية، وأعرب عن رغبة الصین في إقامة علاقات وثيقة مع إيران للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

انتهی**3280