وسائل إعلام صهيونية تعرب عن قلقها بشأن الاختراق البري لحزب الله

وكتب موقع "واللا" الإخباري الصهيوني في تقرير نقلا عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، تهديد الاختراق البري عند الحدود الشمالية واقعي أكثر من أي وقت.



وأضاف الموقع في إشارة إلى القدرة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات الخاصة التابعة لحزب الله، قوة الرضوان لا تزال تستطيع تنفيذ هجوم منظم بما فيه السعي للتسلل إلى مستوطنة أو موقع عسكري.



وتابع: من يعتقد أن حزب الله لا يتدرب على اختراق بعض مقاتليه المنطقة الإسرائيلية خاطئ وواهم.



وأضاف: إن فرضية العمل لدى الجميع يجب أن تكون بشأن قدرة حزب الله على إدخال قوات زرع علم في مستوطنة أو موقع لـ"الجيش" وإحراق مبان.

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