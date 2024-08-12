١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85565903
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وسائل إعلام صهيونية تعرب عن قلقها بشأن الاختراق البري لحزب الله

١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م
رمز الخبر: 85565903
وسائل إعلام صهيونية تعرب عن قلقها بشأن الاختراق البري لحزب الله

طهران / 12 آب/أغسطس/إرنا- أعربت وسائل إعلام صهيونية عن قلقها بشأن الاختراق البري الذي شنه حزب الله اللبناني على الأراضي المحتلة.

وكتب موقع "واللا" الإخباري الصهيوني في تقرير نقلا عن ضباط في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، تهديد الاختراق البري عند الحدود الشمالية واقعي أكثر من أي وقت.

وأضاف الموقع في إشارة إلى القدرة القتالية العالية التي تتمتع بها القوات الخاصة التابعة لحزب الله، قوة الرضوان لا تزال تستطيع تنفيذ هجوم منظم بما فيه السعي للتسلل إلى مستوطنة أو موقع عسكري.

وتابع: من يعتقد أن حزب الله لا يتدرب على اختراق بعض مقاتليه المنطقة الإسرائيلية خاطئ وواهم.

وأضاف: إن فرضية العمل لدى الجميع يجب أن تكون بشأن قدرة حزب الله على إدخال قوات زرع علم في مستوطنة أو موقع لـ"الجيش" وإحراق مبان.

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