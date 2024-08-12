باقري كني: تصدر ايران دول غرب آسيا في أولمبياد باريس 2024 هو مجد صنعه شباب وشابات ايران الابطال

ومع اختتام منافسات دورة الألعاب الأولمبية «أولمبياد باريس 2024» وتصدر ايران دول غرب آسيا في هذا الأولمبياد، كتب وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني" على صفحته الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي :"ان حصول ايران على أعلى مرتبة بين دول غرب آسيا في أولمبياد باريس 2024 هو مجد صنعه شباب وشابات ايران الابطال ملوحين بعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة مرات في هذه البطولة".

واضاف : إن تألق إيران في هذه المنافسات، بما في ذلك الحضور المتميز والمجيد للمرأة الإيرانية، يدل على وجود الاجتهاد والتخطيط لتنمية مواهب الشابات في الجمهورية الإسلامية الايرانية وإصرارهن على التألق والتقدم.

هذا وقد اختتمت البارحة النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 (26 تموز/يوليو-11 آب/ أغسطس 2024)، لتحصد البعثة الرياضية الايرانية المركز الـ21 وتصعد 6 مراكز مقارنة بالنسخة السابقة محققة أفضل نتيجة تاريخية لايران في الألعاب الأولمبية بعد أولمبياد لندن 2012 والتي حلت فيها في المركز 12 بحصدها 13 ميدالية؛ 7 ذهبية و 5 فضية و 1 برونزية.

ضمت البعثة الرياضية الايرانية ​​29 لاعبا 11 لاعبة في 13 لعبة رياضية وهي: المصارعة الحرة والرومانية ، التايكواندو، التجذيف، الرماية، الرماية بالقوس والنشاب، تسلق الصخور، الجمباز، تنس الطاولة، ألعاب القوى، السباحة، المبارزة، ركوب الدراجات ورفع الأثقال، بعنوان "خادم الرضا" وشعار "السلام للأطفال".وحصلت ايران في هذه الدورة لاول مرة على حصة المشاركة في لعبتي الجمباز وتسلق الصخور ، كما كان عدد اللاعبات 11 لاعبة هو الاكبر في تاريخ مشاركات ايران في الألعاب الأولمبية.

وجاءت ميداليات ايران في لعبتين فقط وهما التايكواندو والمصارعة، ففي التايكواندو حاز ممثلو ايران الاربعة كلهم (لاعبان ولاعبتان) على 4 ميداليات فيما حاز 8 من اعضاء فريق المصارعة الايراني المؤلف من 11 مصارعا على 8 ميداليات.

انتهى**ر.م