افغانستان ترحب بإنشاء منطقة اقتصادية معدنية إيرانية-أفغانية مشتركة

وفي لقائه المعاون الاقتصادي لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية في كابول، أعرب المستثمرون الإيرانيون عن رغبتهم واهتمامهم بالنشاط والاستثمار في مجال التعدين ومعالجة مناجم الحديد في أفغانستان، وتوليد الطاقة الشمسية، وتطوير الطرق السريعة وشبكة السكك الحديدية، وإنشاء المصانع الصناعية القياسية وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الخاصة بين البلدين.

وبالمقابل رحب المعاون الاقتصادي لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية باهتمام أعضاء الوفد الاقتصادي الإيراني والنشطاء الاقتصاديين والتجاريين الإيرانيين بالاستثمار في أفغانستان، مضيفا بأن الوزارات والإدارات المعنية ستتعاون وتعمل بشكل وثيق مع ايران في المجالات ذات الصلة.

إنشاء منطقة اقتصادية معدنية إيرانية-أفغانية مشتركة

كما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن استثمار مستثمري جمهورية إيران الإسلامية في مختلف القطاعات، بما في ذلك إنشاء المنطقة الاقتصادية المعدنية الخاصة بين أفغانستان وإيران.

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