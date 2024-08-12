١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85565993
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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افغانستان ترحب بإنشاء منطقة اقتصادية معدنية إيرانية-أفغانية مشتركة

١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٤٥ م
رمز الخبر: 85565993
افغانستان ترحب بإنشاء منطقة اقتصادية معدنية إيرانية-أفغانية مشتركة

كابول/12 آب/اغسطس/ ارنا - رحب المعاون الاقتصادي لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية "ملا عبد الغني برادر اخوند" خلال لقائه مع أعضاء الوفد الاقتصادي الإيراني، باهتمام أعضاء هذا الوفد الاقتصادي والنشطاء الاقتصاديين والتجاريين الإيرانيين بالاستثمار في أفغانستان.

وفي لقائه المعاون الاقتصادي لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية في كابول، أعرب المستثمرون الإيرانيون عن رغبتهم واهتمامهم بالنشاط والاستثمار في مجال التعدين ومعالجة مناجم الحديد في أفغانستان، وتوليد الطاقة الشمسية، وتطوير الطرق السريعة وشبكة السكك الحديدية، وإنشاء المصانع الصناعية القياسية وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الخاصة بين البلدين.

وبالمقابل رحب المعاون الاقتصادي لحكومة تصريف الأعمال الأفغانية باهتمام أعضاء الوفد الاقتصادي الإيراني والنشطاء الاقتصاديين والتجاريين الإيرانيين بالاستثمار في أفغانستان، مضيفا بأن الوزارات والإدارات المعنية ستتعاون وتعمل بشكل وثيق مع ايران في المجالات ذات الصلة.

إنشاء منطقة اقتصادية معدنية إيرانية-أفغانية مشتركة

كما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن استثمار مستثمري جمهورية إيران الإسلامية في مختلف القطاعات، بما في ذلك إنشاء المنطقة الاقتصادية المعدنية الخاصة بين أفغانستان وإيران.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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