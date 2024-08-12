١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٥٠ م
رمز الخبر: 85566006
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journalistزهراء ناظمي

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Dossier

اعتقال ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى

١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٥٠ م
رمز الخبر: 85566006
اعتقال ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى

طهران/ 12 أب/ اغسطس/ ارنا- قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت ما يزيد عن 10 آلاف فلسطيني منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ولفت النادي إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة "الذين تقدر أعدادهم بالآلاف".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفاً 622 قتيلاً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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Dossier

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