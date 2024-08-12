قاليباف يبعث برسالة تهنئة الى السنوار

وكتب قاليباف الى السنوار : لا شك ان حضوركم في ساحات المعركة، بصفتكم شخصية نضالية وجهادية، برهن على ان المسار المشرف لشهداء القدس سوف يتواصل بفضل تضحيات اشقائنا في حماس ومحور المقاومة.

واضاف : كما احيي الشهيد الجليل "اسماعيل هنية"، القيادي في محور المقاومة الذي ارتقى بشجاعة على طريق القدس، ومن اجل تحقيق الاهداف الفلسطينية ومواجهة الكيان الصهيوني الغاصب؛ ان حادث استشهاد هذا الرجل العظيم في تاريخ المقاومة، لن يخل في ارادة وعزيمة الشباب الفلسطيني المؤمن والمجاهد.

وشدد رئيس البرلمان، على ان تحرير القدس الشريف يتصدر تطلعات الامة الاسلامية والذي سيتحقق قريبا بفضل الباري عز وجل.

واكمل قاليباف : انني اغتنم هذه الفرصة، سائلا الباري تعالى ان يحشر شهداء المقاومة في عليين، وينعم عليكم بمزيد من السلامة والموفقية، وعلى الشعب الفلسطيني المقاوم بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع