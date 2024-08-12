١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85566314
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الفياض يؤكد علی تعزیز دور الحشد الشعبي في تامین الزیارة الاربعینیة

١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م
رمز الخبر: 85566314
الفياض يؤكد علی تعزیز دور الحشد الشعبي في تامین الزیارة الاربعینیة

طهران/12 آب/أغسطس/ارنا-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الاثنين، أهمية رفع مستوى التنسيق وتعزيز تواجد القطعات التابعة للحشد في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض زارَ قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وكان في استقباله قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي وعدد من القيادات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "الفياض عقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً مع مختلف القيادات الأمنية للاطلاع على حجم الاستعدادات والخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية وتأمين طريق الزائرين". 

وأكد الفياض على "أهمية رفع مستوى التنسيق وتعزيز تواجد القطعات في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة، فضلا عن تفعيل الجهد الاستخباري، والإسهام في تنظيم انسيابية المرور وحركة الزائرين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / وكالة الأنباء العراقية (واع)

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