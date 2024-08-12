رئيس وزراء بريطانيا يتباحث مع بزشكيان هاتفيا حول تطورات الشرق الاوسط

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان مساء الاثنين: أن رئيس الوزراء قال إنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في المنطقة ودعا جميع الأطراف إلى خفض التوترات والامتناع عن المزيد من المواجهة في المنطقة.

وقال ستارمر أيضًا "إن خطر سوء التقدير خطير، والآن هو الوقت المناسب للتفكير الهادئ والرصين" حسب قوله.

وطالب إيران بالامتناع عن مهاجمة "إسرائيل"، وأضاف أن الحرب ليست في مصلحة أحد.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أكد ستارمر التزامه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن (الاسرى) وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، مضيفا أن التركيز يجب أن ينصب على المفاوضات الدبلوماسية وتحقيق السلام.

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن الحوار البناء بين بريطانيا وإيران يصب في مصلحة البلدين.

وطالب رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، مساء الاثنين، إيران بالتخلي عن هجوم انتقامي محتمل ضد "اسرائيل" وأعلنوا أنهم يدعمون هذا الكيان ضد هجوم إيران وجماعات المقاومة في المنطقة.

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