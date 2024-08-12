السفير جلالي: العالم يشيد بالتقدم العسكري الإيراني

وأضاف كاظم جلالي في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء "إرنا" على هامش المعرض العسكري الدولي العاشر المقام في منتزه "باتريوت" بضواحي موسكو: الكثير من مسؤولي الدول الاخرى يشعرون بالغبطة من التقدم الذي حققته الجمهورية الاسلامية الايرانية عندما يزورون جناحها بالمعرض، وبالتالي فإن التقدم في المجال الدفاعي والعسكري ليس شعارا، بل هو واقع يدعو للفخر.

وقال: نتذكر أنه كان علينا استيراد حتى الأسلاك الشائكة والرصاص من دول أخرى خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)، ولكن اليوم حققت بلادنا مستوى عاليا من القدرة في المجال الدفاعي والعسكري.

كما أعرب السفير الإيراني في موسكو عن تقديره للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وجميع المشاركين في الحضور القوي للصناعات الدفاعية للبلاد على الساحة الدولية.

*العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا ليست ضد الدول الأخرى

وردا على سؤال حول الاجواء المثارة من قبل بعض الدول فيما يتعلق بالعلاقات الدفاعية بين طهران وموسكو، قال جلالي: منذ الماضي، كان بين إيران وروسيا، كدولتين جارتين وصديقتين، تعاون دفاعي وعسكري.

وقال: يتصور البعض أن هذا التعاون يمكن أن يكون ضد دول أخرى، لكن هذا ليس هو الحال؛ لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما أنها مهتمة بإقامة علاقات مع جميع دول العالم. ولذلك، فإننا لا نعتبر تعاوننا مع روسيا ضد أي دولة أو منطقة.

واضاف هذا الدبلوماسي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبدأ أي حرب على الإطلاق. لقد قمنا دائما بتنظيم سياستنا على أساس مبدأ الردع، وموقفنا دفاعي، ولذلك لا نقبل الحرب ونسعى لإحلال السلام في العالم.

وقال سفير إيران لدى روسيا: في الواقع فإن الدول التي تسعى لشيطنة الآخرين مثل روسيا وإيران والعلاقات بين هاتين الدولتين هي التي تخلق الحرب في العالم.

وأكد جلالي: ان علاقات إيران السياسية والاقتصادية والثقافية، وخاصة الدفاعية والعسكرية، مع روسيا ليست ضد أي دولة.

ولقي الجناح الوطني لجمهورية إيران الإسلامية في المعرض العسكري التقني الدولي العاشر في روسيا "آرمي 2024" ترحيب الزوار بالإنجازات الجديدة التي حققتها صناعة الدفاع في البلاد، وخاصة في قطاع الطائرات بدون طيار والدفاع الجوي.

وعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزءاً من قدرات صناعتها الدفاعية، بما في ذلك قدرات وزارة الدفاع والشركات المعرفية الإيرانية، في هذا المعرض الذي انطلق يوم الاثنين في باتريوت بارك في ضواحي موسكو.

وافتتح هذا المعرض بحضور الوفد العسكري الايراني رفيع المستوى برئاسة العميد علي شادماني نائب منسق مقر "خاتم الأنبياء (ص)" وكاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلامية لدى الاتحاد الروسي.

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