عارف: ملتزمون بتحقيق المزيد من مشاركة الشباب

وكتب محمد رضا عارف يوم الاثنين في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس" بمناسبة اليوم العالمي للشباب: اليوم 12 أغسطس هو يوم الشباب العالمي. شبابنا يتمتعون بالجدارة والكفاءة الكاملة لتطوير إيران.

وأضاف: من اجل إيران، علينا أن نمهد الطريق المتعرج أمام أقدام الشباب الإيراني.

وأوضح: لا سبيل لآفاق الوطن إلا بالثقة في إبداع الشباب وحماسهم ومثابرتهم ووضع السكة لتقدمهم حسب الجدارة ومن دون تمييز.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: في الحكومة الـ14 ، نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من مشاركة الشباب.

انتهى ** 2342