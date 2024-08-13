١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85566462
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عارف: ملتزمون بتحقيق المزيد من مشاركة الشباب

١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ ص
رمز الخبر: 85566462
عارف: ملتزمون بتحقيق المزيد من مشاركة الشباب

طهران / 13 ىب/اغسطس/ارنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية بان الحكومة الرابعة عشرة، ملتزمة بتحقيق المزيد من مشاركة الشباب في مختلف الامور.

وكتب محمد رضا عارف يوم الاثنين في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "ايكس" بمناسبة اليوم العالمي للشباب: اليوم 12 أغسطس هو يوم الشباب العالمي. شبابنا يتمتعون بالجدارة والكفاءة الكاملة لتطوير إيران.

وأضاف: من اجل إيران، علينا أن نمهد الطريق المتعرج أمام أقدام الشباب الإيراني.

وأوضح: لا سبيل لآفاق الوطن إلا بالثقة في إبداع الشباب وحماسهم ومثابرتهم ووضع السكة لتقدمهم حسب الجدارة ومن دون تمييز.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية: في الحكومة الـ14 ، نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من مشاركة الشباب.

انتهى ** 2342

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