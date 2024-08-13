هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن

وواصلت القوات المسلحة اليمنية بكل اقتدار عملياتها المساندة لابناء فلسطين وفرض حصار بحري على السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني والمتجهة اليه.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تفاصيل حول الهجوم الذي استهدف سفينة في البحر الأحمر.

وقالت هيئة العمليات البريطانية إن ربان سفينة تجارية ابلغها بحدوث انفجار بالقرب من السفينة على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وتتميز العمليات اليمنية من التصعيد بتنفيذ عمليات نوعية متعددة، ضربت أهدافا لأعداء اليمن ثلاثي الشر (أمريكا، بريطانيا، إسرائيل)، وألحقت بهم الكثير من الأذى من خلال استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية، والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرالأحمر والعربي و الأبيض المتوسط.

ولاقت العمليات اليمنية اشادة واسعة نظرا لما تقوم به من فرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت، ومنع جميع سفن هذه الشركات من المرور في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.

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