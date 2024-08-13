وقال "محسن صراف" إن 12 جامعة إيرانية ستشارك في اجتماع شبكة التعليم العالي لمنطقة شرق آسيا في الفترة من 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2024 في إندونيسيا.

وقال "صراف"، هذه المشارکة والزيارة تأتي في اطار التعاون العلمي والتعليمي الاستراتيجي مع إندونيسيا، باعتبارها أكبر دولة إسلامية في العالم والتعريف بالمرافق التعليمية في إيران لجذب الطلاب من تلك المنطقة والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في منطقة شرق آسيا وحضور المعارض التعليمية في مختلف ولايات إندونيسيا وإبرام اتفاقيات التعاون العلمي والتعليمي.

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