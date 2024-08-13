إيراني نائباً لرئيس لجنة الابتكار في منظمة الضمان الاجتماعي الدولية

وتركز لجنة التنظیم والإدارة والابتكار التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي الدولية (ISSA) على قدرة المنظمة على تصميم وتنفيذ وتقديم المزايا والخدمات المناسبة في مجال التأمين وتدعم أعضائها في تحسين مجالات مثل الإدارة والموارد البشرية والاتصالات وجودة الخدمة والمرونة والابتكار من خلال تحديد وتطوير الاتجاهات والمناهج الجديدة والتجارب الناجحة.

وإن منظمة الضمان الاجتماعي الدولية (ISSA) هي المنظمة الدولية الرائدة عالميـا التـي تجمع‬ بيـن مؤسسـات ووزارات الضمـان الاجتماعي، وتهدف إلى النهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص على أساس العدالة الاجتماعية. "الأعضاء والشركاء والأصدقاء الأعزاء للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

وتضم المنظمة، 13 لجنة وفريقي عمل متخصصين يتكون أعضاؤها من منظمات التأمين من جميع أنحاء العالم وتؤدي المشاركة في هذه اللجان إلى تعاون أكبر واتصالات دولية أفضل ونقل الخبرات مع دول العالم الأخرى.

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