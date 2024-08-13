امين مجلس الامن الروسي يتفقد الجناح الايراني في المعرض العسكري 2024 بموسكو

وافاد مراسل "ارنا"، من موقع الحدث، ان شويغو اطلع خلال زيارته التفقدية هذه، على بيانات قدمها المختصون الايرانيون عن احدث المنجزات التي تحققت في قطاع الصناعات الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

علما ان الجناح الايراني المقام ضمن معرض موسكو العسكري 2024، لقي ترحيبا في هذا العام من قبل زوار المعرض، وخاصة قسم الطائرات المسيرة والدفاع الجوي فيه، والذي يعرض اخر ما توصلت اليه الصناعات الدفاعية الايرانية بهذا الشان.

والى جانب امين مجلس الامن الروسي، كان رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني "ديمتري شوغاييف" من ابرز الشخصيات العسكرية الروسية الذين زاروا الجناح الايراني، مضافا الى عدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين من روسيا وسائر الدول المشاركة في معرض موسكو العسكري العاشر - 2024م، الذين تفقدوا بدورهم الجناح الايراني، وتعرفوا على التجارب واخر المنجزات الدفاعية للجمهورية الاسلامية المعروضة في هذا الحدث.

انتهى ** ح ع