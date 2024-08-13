إيران : لم ولن نشارك في مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بغزة

جاء ذلك في بيان للبعثة الايرانية لدى المنظمة الاممية، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ردا على أسئلة الصحفيين حول "ما إذا كانت إيران ستوفد ممثلا للمشاركة في مفاضات وقف إطلاق النار بغزة من غيره"؛ مؤكدة "اننا لم نكن حاضرين في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة مصرية وقطرية وامريكية، ولن نشارك فیها".

وقبل أيام، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر كلا من حماس والكيان الصهيوني، إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس/آب؛ إما في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين.

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