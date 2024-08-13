باقري: اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى هدفها تصعيد التوتر

وكتب باقري على منصة إكس مساء الثلاثاء: إن اعتداء بعض وزراء الكيان الصهيوني المزيف والمستوطنين الصهاينة على المسجد الأقصى انتهاك واضح للمقدسات الإسلامية وحقوق المسلمين في جميع أنحاء العالم وعمل استفزازي لتصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: هذا العمل غير القانوني والاستفزازي مدان ويستحق ردا عالميا، خاصة من الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية.

وأوضح باقري: أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولية موضوعية وفورية لوقف الأعمال الهمجية والمنتهكة للقوانين والأنظمة الدولية من قبل الكيان الصهيوني.

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