١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85567509
T T
٠ Persons

سمات

باقري: اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى هدفها تصعيد التوتر

١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٢٧ ص
رمز الخبر: 85567509
باقري: اعتداءات الصهاينة على المسجد الأقصى هدفها تصعيد التوتر

طهران / 14 آب/اغسطس/ارنا- دان وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري إقتحام بعض وزراء الكيان الصهيوني المزيف ومستوطنين صهاينة للمسجد الأقصى، واعتبره عملا استفزازيا لتصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وكتب باقري على منصة إكس مساء الثلاثاء: إن اعتداء بعض وزراء الكيان الصهيوني المزيف والمستوطنين الصهاينة على المسجد الأقصى انتهاك واضح للمقدسات الإسلامية وحقوق المسلمين في جميع أنحاء العالم وعمل استفزازي لتصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف: هذا العمل غير القانوني والاستفزازي مدان ويستحق ردا عالميا، خاصة من الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية.

وأوضح باقري: أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولية موضوعية وفورية لوقف الأعمال الهمجية والمنتهكة للقوانين والأنظمة الدولية من قبل الكيان الصهيوني.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .