المرشح لحقيبة النفط: سنسعى لزيادة الانتاج وحل تحديات الصناعة النفطية

وقال محسن باك نجاد في تصريح له يوم الثلاثاء: أتابع مسالة عدم توازن حاملات الطاقة وأعددنا خططنا بمساعدة زملائنا، وسنبدأ تنفيذها في الوقت المناسب لمعالجة هواجس الشعب.

واضاف: ان زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام تاتي ضمن خططي التي سأتبعها.

وقال باك نجاد: عملت في صناعة النفط لمدة 27 عاما؛ وسيكون زملائي، العاملون والخبراء البارزون وذوو الخبرة في صناعة النفط.

واعتبر وزير النفط المقترح اجواء مجلس الشورى الاسلامي بانها ايجابية وقال: ان اهتمام النواب وتفاعلهم كان جيدا جدا.

وأضاف باك نجاد: البرامج يجب أن تكون هي الاساس وان تكون بحيث يُساءل عليها الوزير في المستقبل، لأن التصويت على الثقة يتم على اساس هذا البرنامج.

انتهى ** 2342