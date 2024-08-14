الوزير المرشح لحقيبة الاقتصاد: ساسعى للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وقال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي إبراهيم رضائي، في إشارة إلى اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء: استضفنا اليوم (الثلاثاء) وزير الاقتصادية والمالية المقترح عبدالناصر همتي. وفي هذا الاجتماع، تطرق همتي الى خبرته العملية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي والتامين وجامعة طهران.

واضاف: اشار همتي إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية بإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية، وقال إن الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية وهذه الظروف تتطلب منا جميعا خدمة الدولة.

وتابع: أضاف همتي أنه أينما كنت سيكون لدي نهج اقتصادي وليس لدي نهج سياسي، ولن أتصرف بطريقة فئوية خدمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: إن الوزير المقترح اعتبر برنامجه هو برنامج الوثائق العليا وتم إعداده على أساس خطة التنمية السابعة واعلن بان اولويته هي الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والاستقرار الاقتصادي ومتابعة معيشة الشعب وقال سنفصل النمو الاقتصادي عن الموارد وسنستخدم موارد النفط للبنية التحتية.

وأضاف رضائي: شدد همتي على تصدير المزيد من النفط وقال إن الصادرات يجب أن تتجاوز الواردات، واشار الى خدمات حكومة الرئيس الشهيد رئيسي وقال ان اعمالا جيدة انجزت فيها وتم في اواخرها السيطرة على السيولة النقدية.

وقال: ان همتي قال بان معياري في العمل ومسؤولياتي هو قائد الثورة الاسلامية، وقال ساسعى للسيطرة على التضخم، فالوضع معقد وأنا مسؤول أمام البرلمان.

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