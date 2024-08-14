7 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقالت مصادر محلية، إن القصف الذي استهدف المنزل حوله إلى ركام وتم انتشال الشهداء من تحت الأنقاض وهم أشلاء.

كما واصل الكيان الإسرائيلي، عمليات القصف هذه الليلة على مناطق متفرقة من القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة الحاووز في السوق الجديد داخل مخيم النصيرات وشن الاحتلال غارة جوية على بلدة الزوايدة وسط القطاع، وواصل عمليات النسف للمباني غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن 32 شهيدا و88 جريحا.

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة شهور، إلى 39 ألفا و929 شهيدا و92 ألفا و240 جريحا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

انتهی**1426