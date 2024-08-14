يجب إدانة استخدام الاحتلال للمدنيين كدروع بشرية بغزة

وقال الرشق عبر قناته على تليجرام، إن ما كشف عنه تحقيق صحيفة هآرتس العبرية من استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة، يؤكد مجدداً ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب موصوفة يجب إدانتها من كل العالم.

ودعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محكمة العدل الدولية إلى ضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالب الرشق المنظمات الدولية والحقوقية بفضح وإدانة هذه الجرائم، وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أمس الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء العمليات في غزة، ويأمرهم بالدخول إلى الأنفاق والمنازل التي يخشى الجيش أن تكون مفخخة.

وكشف أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين تحدثوا إلى هآرتس أن قائده قال له: "من الأفضل أن ينفجروا هم وليس الجنود".

وتقول هآرتس، إن جيش الاحتلال لم يستخدم المشتبه بهم في "الإرهاب"، بل مدنيين أبرياء يعتقلهم خصيصًا لهذه الممارسة.

كما تقول الصحيفة العبرية، إن الممارسة استخدمت في جميع أنحاء غزة في الأشهر الأخيرة، وكان كبار الضباط، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، على علم بذلك.

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