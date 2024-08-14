دبلوماسي ایراني: تصرفات الکیان الصهیوني ضد فلسطین، مثال واضح على الإرهاب

واعرب "علي بحريني" في ثلاث رسائل منفصلة إلى مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان "فولكر ترك" والمقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين "فرانشيسكا ألبانيز" والمقرّر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفیة، "موريس تيدبال - بينز " عن احتجاج إيران الشديد على الإجراءات والسياسات اللاإنسانية التي يقوم بها الکیان الصهيوني وخاصة اغتيال الشهيد هنية.

وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن حماس منظمة تحررية تناضل من أجل حرية واستقلال فلسطين، ومن هذا المنطلق فإن اغتيال قادة حماس يهدف إلى تدمير روح الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل إنهاء الاحتلال واحقاق حق تقرير المصير.

وأكد أن إسرائيل تسعى وراء تدمير الهوية السياسية الفلسطينية والحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة باغتيال قادة فلسطين.

وأضاف أنه وفقا للمادة 2.1 من الاتفاقية الدولية، يجب تصنيف مؤسسات الکیان الصهيوني على أنها إرهابية لمنع تمويل الإرهاب ومن هذا المنطلق فإن الإجراءات التي يقوم بها الکیان الإسرائيلي ضد المدنيين والمناطق الفلسطينية تشكل مثالا واضحا على الإرهاب.

كما أشار البحريني إلى قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وقال أي عمل ينتهك هذا الحق فهو غير قانوني.

وانتقد بشدة اغتيال الشهید إسماعيل هنية، واعتبر هذا العمل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وطالب بإدانته بشدة.

وطلب السفير الإيراني من المسؤولين الأمميين في ختام رسائله، إدانة هذا الاغتيال بشكل حاسم وواضح وتوثيقه في تقاريرهم المستقبلية كما أكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومحاسبة الکیان الإسرائيلي على جرائمه.

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