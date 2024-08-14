خوفا من رد إيران وحزب الله..مراكز الخدمات النفسية للاحتلال الصهيوني تشهد زيادة عدد المكالمات من المستوطنين

وأعلن موقع "والاه" العبري في تقرير له، هناك ضغط في الاتصالات على مراكز الدعم النفسي بسبب مخاوف من رد كبير من حزب الله أو إيران وإقبال شديد على شراء وتخزين الأدوية ومعدات الإسعاف الأولي.

وبحسب الموقع، وبعد أن تبين أن هجوم إيران وحزب الله أمر مؤكد، شهدت مراكز الخدمات النفسية للاحتلال الصهيوني زيادة في عدد المكالمات من المستوطنين الصهاينة.

كما أشار الموقع إلى إقبال الصهاينة الشديد على شراء وتخزين الأدوية ومعدات الإسعاف الأولى.

وقال رئيس نقابة الصيادلة في الكيان الصهيوني لموقع "والاه": إننا نشهد زيادة على شراء الأدوية من الناس حيث يتم تخزين كميات لمدة 3 أشهر بسبب الوضع الأمني.

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