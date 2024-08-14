١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85567912
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خوفا من رد إيران وحزب الله..مراكز الخدمات النفسية للاحتلال الصهيوني تشهد زيادة عدد المكالمات من المستوطنين

١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٣ م
رمز الخبر: 85567912
خوفا من رد إيران وحزب الله..مراكز الخدمات النفسية للاحتلال الصهيوني تشهد زيادة عدد المكالمات من المستوطنين

طهران/ 14 آب/ أغسطس/إرنا- أعلنت وسائل إعلام صهيونية أن تاكيد إيران وحزب الله على الرد على اغتيال الشهيدين إسماعيل هنية وفؤاد شكر، ترك تأثيرا كبيرا على المستوطنين الصهاينة، وتعيش مراكز الدعم النفسي الصهيوني ضغطا كبيرة بسبب الخوف من هجوم إيران وحزب الله.

وأعلن موقع "والاه" العبري في تقرير له، هناك ضغط في الاتصالات على مراكز الدعم النفسي بسبب مخاوف من رد كبير من حزب الله أو إيران وإقبال شديد على شراء وتخزين الأدوية ومعدات الإسعاف الأولي.

وبحسب الموقع، وبعد أن تبين أن هجوم إيران وحزب الله أمر مؤكد، شهدت مراكز الخدمات النفسية للاحتلال الصهيوني زيادة في عدد المكالمات من المستوطنين الصهاينة.

كما أشار الموقع إلى إقبال الصهاينة الشديد على شراء وتخزين الأدوية ومعدات الإسعاف الأولى.

وقال رئيس نقابة الصيادلة في الكيان الصهيوني لموقع "والاه": إننا نشهد زيادة على شراء الأدوية من الناس حيث يتم تخزين كميات لمدة 3 أشهر بسبب الوضع الأمني.

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