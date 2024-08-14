قيادي في المقاومة: حماس لن تشارك في اجتماعات الدوحة غداً الخميس

وأفادت شبكة "الميادين" عن أحد كبار مسؤولي حركة حماس دون أن تذكر اسمه، إن الحركة لم تتلق ضمانات بأن "إسرائيل" ستلتزم بالتفاوض بناءً على اقتراح سابق استند إلى رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي.

وقالت حماس: "نحن لسنا ضد مفهوم المفاوضات.. كنا مرنين في الجولات السابقة"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته رفضوا الاقتراح ووضعوا شروطاً جديدة واغتالوا رئيس الحركة إسماعيل هنية في طهران أواخر الشهر الماضي.

وأضافت: "لذلك لن نشارك في محادثات الخامس عشر من أغسطس وسنعود إلى نقطة البداية".

وتابعت: "إنها مستعدة للقاء الوسطاء بعد محادثات الخميس في قطر، إذا قدمت "إسرائيل" ما أسمته "ردا جديا"، وفقا لدبلوماسي مطلع على المحادثات".

وقالت: "نحن جادون في التوصل إلى اتفاق لأن مسؤوليتنا تجاه شعبنا هي وقف المجازر وحرب المجاعة التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم الأربعاء بأن الوسطاء نقلوا رسالة إلى "إسرائيل" مفادها أنه من المتوقع مشاركة حماس في المحادثات المقررة غداً الخميس.

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