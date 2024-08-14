بزشکیان: تصاعد جرائم الکیان في غزة نتيجة الدعم الشامل للدول الغربية

وأشار مسعود بزشکیان في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، إلى استمرار وتصاعد جرائم الکیان الصهيوني في غزة، واعتبرها نتيجة الدعم الشامل من الدول الغربية التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأعرب عن أمله في أن تتوقف جرائم الکیان الصهيوني وعمليات القتل الوحشية ضد شعب غزة المظلوم والأعزل في أسرع وقت ممكن في ظل اتحاد الدول الإسلامية.

واعتبر حكومة "الوفاق الوطني" عنوانا صحيحا وهادفا للحكومة الرابعة عشرة وقال: یجب توفیر الأرضیة لتوظیف كل شخص لديه القدرة على تحسين الوضع وحل المشاكلعند تعيين الوزراء وجميع المدراء الحكوميين.

ووصف أداء البعثة الرياضية الايرانية في أولمبياد باريس بأنه يستحق الثناء واعتبره مصدر أمل وبهجة وفخر للشعب الإيراني.

وأكد على جهود المسؤولين الرياضيين في البلاد لتوفير الأرضية اللازمة لمشاركة الرياضيين خلال الفترة المقبلة من الالعاب الأولمبية.

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