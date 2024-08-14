أوركسترا ملبورن تلغي مشاركة عازف بيانو بسبب دعمه فلسطين

وكان من المقرر أن يؤدي جيلهام مع أوركسترا مانشستر السيمفونية مرة أخرى هذا الأسبوع، لكن الشركة ألغت ظهوره في رسالة إلكترونية أرسلت إلى رواد الحفل المرتقب.

يشار أنه قدم جيلهام عرضًا في حفل خيري في كاتدرائية مانشستر لجمع الأموال لصندوق إغاثة أطفال فلسطين يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب مجموعة من "العاملين في مجال الفنون الذين ينظمون أحداثًا موسيقية كلاسيكية لرفع الأصوات الفلسطينية، ولفت الانتباه إلى الأزمة في غزة، وجمع الأموال المطلوبة بشكل عاجل للجمعيات الخيرية المحترمة التي تعمل في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين".

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