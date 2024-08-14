١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٥٩ م
رمز الخبر: 85568269
T T
٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

أوركسترا ملبورن تلغي مشاركة عازف بيانو بسبب دعمه فلسطين

١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٥٩ م
رمز الخبر: 85568269
أوركسترا ملبورن تلغي مشاركة عازف بيانو بسبب دعمه فلسطين

طهران/ 14 أب/ اغسطس/ ارنا- ألغت أوركسترا ملبورن السيمفونية مشاركة عازف البيانو المشهور دوليًان جايسون جيلهام بسبب حديثه ودعمه لفلسطين في حفلة موسيقية، أهدى خلالها معزوفة موسيقية إلى الصحفيين في غزة، واصفًا الاغتيالات المستهدفة للصحفيين بأنها "جريمة حرب".

وكان من المقرر أن يؤدي جيلهام مع أوركسترا مانشستر السيمفونية مرة أخرى هذا الأسبوع، لكن الشركة ألغت ظهوره في رسالة إلكترونية أرسلت إلى رواد الحفل المرتقب.

يشار أنه قدم جيلهام  عرضًا في حفل خيري في كاتدرائية مانشستر لجمع الأموال لصندوق إغاثة أطفال فلسطين يوم الأربعاء الماضي، إلى جانب مجموعة من "العاملين في مجال الفنون الذين ينظمون أحداثًا موسيقية كلاسيكية لرفع الأصوات الفلسطينية، ولفت الانتباه إلى الأزمة في غزة، وجمع الأموال المطلوبة بشكل عاجل للجمعيات الخيرية المحترمة التي تعمل في غزة وفي جميع أنحاء فلسطين".

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

تعليقك

You are replying to: .