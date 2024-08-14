في نعيها شهداء طوباس.. حماس تدعو لتكثيف العمل المقاوم بالضفة الغربية

واصدرت الحركة بيانا اليوم الأربعاء، جاء فيه : تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، شهداء مدينة طوباس الخمسة، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال خلال عمليته العسكرية المتواصلة في المدينة وبلداتها.



وأضاف البيان : إن تكثيف جيش الاحتلال لعدوانه واقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة، وتصعيد عمليات القتل والاغتيال والاعتقالات والتضييق؛ يؤكّد مُضِيّ حكومة المتطرفين الصهاينة في مخططاتها الإجرامية تجاه الضفة المحتلة، وهو ما يتطلب من جميع مكونات وأطياف شعبنا الفلسطيني أقصى درجات الوحدة والتكاتف والاصطفاف خلف خيار المقاومة، لإفشال هذه الجرائم والانتهاكات والمخططات الفاشية.



وتابعت حماس عبر بيانها : إننا إذ نشيد بالتصدي البطولي والاشتباك الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام بوجه قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس وبلدة طمون، فإننا ندعو مقاومتنا الأبية وشبابنا الثائر في الضفة المحتلة، إلى تكثيف عمليات المقاومة ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه، في كل مكان من أرضنا المحتلة، حتى كسر عنجهية وغطرسة هذا الاحتلال الفاشي وإزالته عن أرضنا ومقدساتنا.

وارتقى صباح اليوم الاربعاء، 5 فلسطينيين شهداء من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة طوباس وبلدة طمون التابعة لها (شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة)؛ في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها لمدن وبلدات بالضفة منذ فجر اليوم، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية؛ بحسب ما افادت به قناة الجزيرة الاخبارية.

انتهى ** ح ع