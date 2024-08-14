١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85568407
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الفياض يؤكد جاهزية الحشد الشعبي لتأمين الزيارة الأربعينية

١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٦ م
رمز الخبر: 85568407
الفياض يؤكد جاهزية الحشد الشعبي لتأمين الزيارة الأربعينية

طهران/14 آب/أغسطس/ارنا-أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء خلال زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة، اكد جاهزية الحشد الشعبي لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني بالحشد الشعبي، ان القطعات الأمنية تمثلت بجنس واحد بمعنى أن كل محور وطوق أمني للرد السريع والحشد الشعبي أو الشرطة الاتحادية والجيش العراقي ولجميع القوات الأمنية أمنت وحدة القيادة والسيطرة، وكذلك أمنت وحدة القطاعات لكي لا يكون هناك تقاطع في الأوامر، كما عززت بجهد استخباري كبير جداً وطائرات للقوة الجوية وطيران الجيش الاستطلاعي. 

بدورها، أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، استعدادها لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم وتوفير كافة مستلزمات الزائرين على مدار 24 ساعة.

انتهی ** 2054 

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المصدر /  وكالة الانباء العراقية (واع)

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