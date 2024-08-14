مسؤول : اكثر من مليوني زائر ايراني غادروا البلاد عبر الحدود البرية والجوية باتجاه العراق

ووفقا لاخر الاحصائيات الصادرة عن مصادر رسمية، فقد غادرت ايران لحد اليوم، 5 الاف سيارة نقل محملة بشتى الادوات والمعدات المستخدمة في المواكب الحسينية.

وفي السياق ايضا، تشير الاحصائيات الى ان ما يقارب 3 الاف موكب ايراني ستخدم زوار الاربعينية في هذا العام؛ ومن اجمالي هذا العدد، فقد بدأ ما يزيد عن 535 موكبا حسينيا نشاطه منذ بداية شهر صفر 1446هـ، لخدمة الزوار في ايران والعراق.

وبحسب التقارير ذاتها، ان عدد المواكب الايرانية اخذ بالتزايد مع زيادة اعداد الزوار المشاركين في الزيارة الاربعينية.

انتهى ** ح ع