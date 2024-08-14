لجان المقاومة الفلسطينية : دماء شهداء طوباس ستكون وقودًا للانتفاضة

وفي تصريح صحفي اليوم الاربعاء اعلنت لجان المقاومة الفلسطينية : إن الحرب البربرية والهمجية التي ينفذها الكيان الصهيوني النازي على أرضنا وشعبنا وحرب الإبادة في قطاع غزة، وملاحقة واغتيال المقاومين الأبطال في الضفة الغربية لن تجلب له أي أمن أو استقرار على أرضنا.

وأكدت، ان "جرائم العدو الصهيوني ومخططاته الخبيثة والتي يرتكبها بدعم وسلاح أمريكي لن تفلح أبداً في استئصال شعبنا وتصفية قضيته، وستنكسر على أمام صمود ورباط شعبنا العظيم ومقاومته".



كما دعت لجان المقاومة في فلسطين، "جماهير الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، والشباب الثائر والمقاومين الأبطال، إلى مواصلة الاشتباك مع العدو المجرم، والثأر لدماء شعبنا من النساء والأطفال والرضع وتصعيد المقاومة وضرب العدو المجرم في كل مكان من أرضنا المحتلة".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / وکالة صفا