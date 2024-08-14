بري للموفد الاميركي : سياسة الاغتيالات العابرة للحدود تدلل على تصميم "اسرائيل" المضي في التصعيد

وإستقبل بري بمقره في عين التينة ببیروت الیوم الاربعاء، الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين والوفد المرافق؛ حيث تناول اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة لاسيما السياسية والميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وأكد هوكستين أنه يزور لبنان بناء لطلب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قبل إنطلاق المفاوضات للوصول الى وقف لإطلاق النار في غزة؛ معتبرا "ان ذلك سينعكس إيجابا على لبنان"، مشيرا الى "أن أمد الصراع في المنطقة قد طال بما فيه الكفاية وآن الاوان لدوامة الحرب أن تتوقف"؛ على حد تعبيره.

الى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني التأكيد والمطالبة بـ "ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ولبنان منذ أكثر من 10 أشهر"، مبديا "قلقه الشديد من الخطوات التصعيدية التي تقدم عليها المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية من خلال سياسة الإغتيالات العابرة للحدود سواء ما حصل في العاصمة الإيرانية طهران أو العاصمة اللبنانية بيروت ناهيك عن سلسلة المجازر الاسرائيلية اليومية التي ترتكب في حق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة ولبنان وليس آخرها ما حصل في حق المصلين فجرا في مدرسة التابعين في قطاع غزة".

وأشار بري، الى "أن هذه السياسة تدلل على تصميم إسرائيل المضي بالتصعيد العسكري وإفشالها أي مسعى لوقف الحرب" .

كما جدد التأكيد على "تمسك لبنان بالتمديد لمهام قوة "اليونيفل" وفقا لمنطوق القرار الأممي 1701 الذي يطالب لبنان بتطبيقه كاملا منذ اللحظات الاولى لصدوره عام 2006".

انتهی**2054 / ح ع **