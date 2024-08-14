مصدر عبري : ضغوط دبلوماسية لمنع إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، طلب في مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت؛ ورغم انه لم تصدر هذه المذكرات بعد، لكن في حال صدورها يفترض -من الناحية النظرية- أن تلتزم بها جميع الدول الموقعة على الميثاق التأسيسي للمحكمة وتعتقل المطلوبَين عند دخولهما أراضي تلك البلدان.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ولكن معظم الدول الأوروبية أعضاء في المحكمة، وذلك قد يعرض نتنياهو للاعتقال إذا صدرت مذكرة بحقه.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي وقراراته، يواصل الكيان الصهيوني حربه الشعواء ضد المدنيين والنساء والاطفال في قطاع غزة، بذريعة "القضاء على حركة حماس"؛ متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

انتهى ** ح ع

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المصدر / الجزيرة