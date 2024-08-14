سفير: إيران مستعدة دوما للوقوف في وجه أي عدوان وستتلقى "اسرائيل" الرد على افعالها

وذكّرت وكالة أنباء "تاس" ان السفير الإيراني الكبير قال حول بإمكانية التخلي عن خطة الرد على الكيان الصهيوني عشية الجولة الجديدة من المحادثات في قطر حول وقف إطلاق النار في غزة : ان كلام قائد الثورة الاسلامية حول الرد على الدماء المراقة ونهج الجانب الإيراني يظهر أن الرد سيكون قادما.

وقال جلالي لوكالة انباء تاس : سيكون هناك رد، لكننا لا نعرف بالضبط متى سيتم ذلك. على أية حال، الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائما للوقوف في وجه أي عدوان، وسنرد على "إسرائيل".

وفي جانب آخر من تصريحه قال السفير الإيراني إن مسودة معاهدة التعاون الاستراتيجي الشامل بين إيران وروسيا قيد الدراسة من قبل رئيسي البلدين وسيتم التوقيع عليها في المستقبل القريب.

وأوضح: أن الإدارات القانونية في وزارتي خارجية البلدين تعمل على هذه المسودة وقد تم تقديمها إلى المؤسسات الرئاسية للنظر فيها وبمجرد أن تصبح جاهزة، سيوقعها رئيسا البلدين.

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